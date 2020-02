Facebook

Barbara Schett mit der Sports Life Award Austria Trophy und Moderator Tom Walek. Rechts: ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert am Red Carpet in Hollywood © Gepa, Poleschinski/Instagram

Es ist das ultimative Ziel für jede Designerin und jeden Designer: Am Red Carpet bei den Oscars mit einem Kleid vertreten zu sein. Die in Wien lebende Oststeirerin Eva Poleschinski hat es 2016 schon einmal geschafft, als sich Produzentin Yu Guo für eines ihrer Werke entschied. Und auch bei den Golden Globes war Model Barbara Meier 2017 schon in Poleschinski gehüllt. 2020 gab es erneut eine - noch weitaus spekakulärere Robe - der österreichischen Stardesignerin am Roten Teppich zu sehen. Die deutsche Moderatorin Viviane Geppert, in der Oscarnacht im Hollywood-Einsatz für den Privatsender ProSieben, trug ein auffälliges, mit tausenden bunten Blumen handbesticktes, Kleid.