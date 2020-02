Facebook

Die Grippe hat die Steirer weiter fest im Griff: Die Zahl der an Grippe erkrankten Steirerinnen und Steirer hat sich in den letzten zwei Wochen verdreifacht. In Kalenderwoche 4 waren 334 Steirerinnen und Steirer wegen der echten Grippe krankgemeldet - jetzt sind es bereits 1050. Im vergangenen Jahr gab es im Vergleich dazu zum Höhepunkt nur 547 an Grippe erkrankte Steirerinnen und Steirer. Also fast die Hälfte weniger Erkrankte.