Clown Jako alias Jörn Heypke © Ballguide

Steirische Jodler am Kinderbett – das prägt. Vor allem, wenn man sie ganz oben an der Nordsee hört. Ja, es stimmt: Geboren wurde Jörn Heypke – Kennen Sie nicht? Wetten doch! – „als Friese, drum bin ich auch so groß wie ein Riese“. Aber sein Großvater hatte einen Freund in Trofaiach ... Und schon war’s geknüpft, das erste, zarte Ton-Band ins Steirerland.



Die ersten Töne, die der Gitarre-, Ukulele, Concertina-Spieler und Autotrompeter („Es gibt Autodidakten, Autopiloten und Autotrompeter“) anschlug, als es ihn vor 40 Jahren nach Graz verschlug, waren allerdings ganz andere: Der Norddeutsche begann in der Jazzabteilung der Musikhochschule zu studieren, interessierte sich für musikalische Früherziehung, arbeitete viel mit Kindern – bis die Eltern seine vielfältigen Talente entdeckten ...