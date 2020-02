Ein erster Blick in Richtung Sommer: Die Open-Air-Saison in Graz hält heuer wieder einige Kracher bereit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zweite Auflage von Electric Nation geht am 1. August am Grazer Messegelände über die Bühne © Ballguide/Christof Hütter

Ob der Winter in Graz heuer tatsächlich noch einmal Winterzauber verbreiten wird, steht in den Sternen. Wir werfen auf jeden Fall einmal einen Blick in Richtung Frühling und Sommer - aus gutem Grund. Die ersten Highlights der Open-Air-Saison sind bereits ausverkauft. Um etwa Alvaro Soler am 30. Mai in den Kasematten am Grazer Schloßberg zu sehen, muss man auf ein Valentinstagspräsent seiner/seines Liebsten hoffen. Karten gibt es keine mehr!