Am Freitagvormittag krachten am Bahnhofgürtel in Graz ein Rettungsauto und ein Pkw zusammen. Der Unfallhergang ist unklar.

Da es zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gibt, ist die Polizei auf der Suche nach Augenzeugen © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Ein Rettungsauto war am Freitagvormittag in Graz in einen Unfall verwickelt. Der Fahrer des Einsatzwagens, ein 22-jähriger Grazer war gegen 10 Uhr auf der Peter-Tunner-Gasse in östlicher Richtung unterwegs. Als er den Bahnhofgürtel in Richtung Babenbergerstraße überquerte, krachte es. Das Rettungsauto kollidierte mit dem Pkw eines 36-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Weiz, der auf dem Bahnhofgürtel in Richtung Norden unterwegs war.