Die wild umstrittene Protestblockade habe sich nicht gegen die Magna-Belegschaft gerichtet, versuchen nun die Klima-Aktivisten in einem offenen Brief die Arbeiter auf ihre Seite zu ziehen.

Der nächste Wirbel scheint programmiert: Klimaaktivisten wollen Magna-Arbeitgeber gegen Konzern mobilisieren. © APA/ELMAR GUBISCH

"Wir haben am Freitag die Ausgänge des Magna Werkes in Graz blockiert. Wir haben unsere Körper dafür eingesetzt, zu verhindern, dass LKWs beladen mit neuen Luxusautos und SUVs auf die Straße kommen. Denn in Zeiten der Klimakrise haben diese Produkte keine Zukunft mehr und deswegen muss jetzt begonnen werden, über eine Umstellung zu sprechen, die frühzeitig sichere und zukunftsfähige Jobs schafft. Uns ist bewusst, dass diese Aktion Unverständnis hervorgerufen hat und deshalb wollen wir uns mit diesem offenen Brief an Euch wenden."