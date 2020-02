Weil er trotz Unterrichtsfreistellung an der Schule blieb, wurde die Polizei an Grazer Berufsschule gerufen. Der Lehrer hat sich laut Bildungsdirektion aggressiv gezeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizeieinsatz wegen Lehrer in der Landesberufsschule Graz 1 © Gregor Hiebl

Helle Aufregung herrschte gestern an der LBS (Landesberufsschule) Graz 1: Weil ein Lehrer die Nerven verlor und nach Angaben von mit dem Vorfall Befassten laut schrie und randalierte, musste die Polizei an die Schule kommen. Der Pädagoge sei demnach "komplett ausgerastet", sodass sich Lehrer und Schüler vor ihm gefürchtet hätten. Die Polizei rückte daraufhin an und brachte den Lehrer aus der Schule.