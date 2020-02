Martin Wilfling hat in Seiersberg-Pirka knapp fünf Hektar voller Gemüse, die er am Andritzer Bauernmarkt verkauft. Den Grazer Krauthäuptel verspricht er für bald.

Gemeinsam mit seinen Eltern betreibt Wilfling den Hof © Anja Leitner

Schon seit den 60er Jahren erntet und säht die Familie Wilfling in Seiersberg-Pirka Gemüse an. Sohn Martin übernahm schließlich in 3. Generation und besucht schon seit 36 Jahren Bauernmärtke.