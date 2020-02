Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verletzte Wildtiere sollen schon bald beim Verein Wildtiere in großer Not wieder betreut werden können © Sabine Hoffmann

Nach monatelangem Hin und Her sieht es nun danach aus, als könnte es tatsächlich einen Neustart für den Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" geben. "Ja, es stimmt, wir haben den Kaufvertrag für ein Grundstück in Graz-Mariatrost unterschrieben", bestätigt Obfrau Monika Großmann.