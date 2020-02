Facebook

Ende gut, alles gut - die Feuerwehr konnte das Tier befreien und seiner Besitzerin unverletzt übergeben © Berufsfeuerwehr Graz

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Grazer Berufsfeuerwehr am späten Donnerstagnachmittag: Eine Hundebesitzerin hatte gegen 17.45 Uhr gemeldet, dass sich ihr Pudel mit seiner Leine in einem etwa 100 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Gestrüpphaufen - Holzstämme, Wurzelkörper, Äste und dergleichen - am Arlandgrund in Andritz verfangen habe und sich selbst stranguliere. Offenbar war er hinaufgeklettert und dann in einen Hohlraum hinuntergestürzt.