Kuriose Brandursache: Ein Radio und ein Geschirrtuch auf einer eingeschalteten Herdplatte löste in der Fröhlichgasse in Graz einen Zimmerbrand aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Zimmerbrand: Radio und Geschirrtuch auf der Herdplatte © Berufsfeuerwehr Graz

Die Grazer Berufsfeuerwehr musste am Donnerstagvormittag zu einem Zimmerbrand in der Fröhlichgasse ausrücken. Der Notruf ging um 9.29 Uhr ein, ein Passant wurde über die in der Wohnung installierten Rauchmelder auf die Rauchentwicklung aufmerksam.