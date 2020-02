Facebook

Vanja Subotić forscht an Brennstoffzellen © TU Graz/RENATE TRUMMER/FOTOGENIA

Vanja Subotić wurde 1988 in Bosnien und Herzegowina geboren. Nach ihrer Matura am Nikola-Tesla-Gymnasium in Kozarska Dubica inskribierte sie 2007 für das Bachelorstudium Elektrotechnik an der TU Graz. Im Masterstudium spezialisierte sich Subotić auf Energietechnik, auf erneuerbare Energie und nachhaltige Energiespeicher. Seit dem Abschluss ihres Doktorats im Jahr 2017 ist sie als Assistenzprofessorin und Leiterin der Brennstoffzellen-Forschungsgruppe am Institut für Wärmetechnik der TU Graz tätig, wo sie auch eine Laufbahnstelle hat. Für ihre Arbeit erhielt Vanja Subotić 2019 den Josef-Krainer-Förderungspreis des Landes Steiermark. Als Arbeitsausgleich betreibt die reiselustige Wissenschaftlerin Sport und trifft sich mit Freunden sowie mit Familie.