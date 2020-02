Die Polizei fahndet nach einem gewerbsmäßigen Diebstahl öffentlich nach einem unbekannten Täter, der in Seiersberg Zahnbürsten und hochpreisige Parfüms gestohlen hat. Der Gesamtwert beträgt mehrere Hundert Euro.

Wer kennt diesen Mann? © Polizei

Der unbekannter Mann stahl in einem Einkaufszentrum aus einem Drogeriemarkt am 14. Jänner 2020 elektrische Zahnbürsten sowie am 21. Jänner 2020 fünf hochpreisige Damen Parfums im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Wer kennt den Mann?

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Seiersberg unter der Telefonnummer 059 133 6130 erbeten.