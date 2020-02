Facebook

Immer wieder legen Menschen am Tatort Blumen ab und zünden Kerzen an © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Nach der tödlichen Attacke auf eine 33-jährige Frau in Graz herrscht Trauer und Entsetzen. Am Tatort in der St. Peter Hauptstraße legten am Donnerstag Menschen Blumen nieder. Auf einem weißen Zettel mit vielen Herzen die Frage: "Warum?". Eine Frau, die mit dem Rad kam, und unter Tränen Kerzen und Blumen am Gehsteig niederlegte, hat ebenfalls das Bedürfnis der Anteilnahme. Ein Mann murmelte: "Man kann es nicht fassen". Die Bestürzung der Bevölkerung und die Anteilnahme am Tod sind groß.