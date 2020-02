Facebook

Sonja Gangl und ihre "Supra-Linien" © Susanne Rakowitz

Sonja Gangl muss man nicht fragen, was Sinn stiftet. Das hat sie selbst in der Hand, ist doch der Stift für sie der Weg zum Sinn: Naturalistische Zeichnungen, so nah an der Wirklichkeit, dass man ungläubig staunen muss, zeichneten die 54-jährige Grazerin bislang aus.