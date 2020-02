Traurige Nachricht aus dem Krankenhaus nach Messer-Attacke auf offener Straße in Graz. Die 33-jährige Mutter, die von einem psychisch kranken Mann schwerst verletzt wurde, erlag am Mittwoch ihren Verletzungen.

Die Bluttat geschah am Dienstag auf offener Straße in Graz-St. Peter © KK

Es sind traurige Nachrichten, die Mittwochnachmittag aus dem LKH-Uniklinikum kommen: Die zweifache Mutter (33), die am Dienstag auf offener Straße in Graz St. Peter zufällig Opfer der Bluttat eines 27-jährigen Grazers wurde, ist am Mittwoch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.