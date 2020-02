Facebook

Graz ist wieder Stauzone © Juergen Fuchs

Der Plabutschtunnel (in Richtnug Spielfeld) musste am Vormittag vorübergehend gesperrt werden. Der Grund war ein defekter LKW. Der Verkehr wurde in der Zwischenzeit über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Hier staute es sich im Norden im Bereich der Straßengelstraße und der Wiener Straße, meldete das Verkehrsservice der Antenne Steiermark. Der Zeitverlust lag zwischenzeitlich bei 15 Minuten. Dann ging auch noch ein falscher Brandalarm los, was eine weitere kurzfristige Sperre auslöste. Nun ist das Problem behoben.