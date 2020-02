Heute geht die Gewerkschaft für eine Stundenreduktion in der Pflege auf die Straße. Während die Arbeitgeber die wirtschaftlichen Folgen fürchten, evaluiert die steirische Politik den tatsächlichen Bedarf an Pflegeplätzen.

Die Zahl an zu Pflegenden wird in Zukunft deutlich ansteigen und damit auch der Bedarf an Pflegekräften ©

Österreichweit geht es um 125.000 Arbeitnehmer, die primär in gemeinnützigen Pflege- und Gesundheitseinrichtungen beschäftigt sind – die betroffenen Steirer gingen heute in Graz auf die Straße. Rund 40 Personen verliehen vor SeneCura in der Mariengasse ihrer Forderung Nachdruck. Bewacht von mehreren Polizisten ging der stille Protest in einer Seitengasse der Landeshauptstadt über die Bühne - etwa drei Stunden lang, in Begleitung von Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) und dessen Parteikollegin sowie Landtags-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.