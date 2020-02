Kleine Zeitung +

Auf offener Straße in Graz Psychisch Kranker stach 33-Jährige nieder: Tat gestanden, Opfer in Lebensgefahr

Ein 27 Jahre alter Mann aus Graz hat am Dienstag zu Mittag eine Frau (33) in der St. Peter-Hauptstraß mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.