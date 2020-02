Facebook

Unter www.graz.at/familygraz findet sich eine Datenbank mit Angeboten für werdende Eltern, Familien, Kinder, Jugendliche © pololia - stock.adobe.com

Rund 2900 Grazer Kinder werden jährlich geboren. Und diese bekommen gleich nach der Geburt im Krankenhaus Besuch vom Amt für Jugend und Familie. Seit fünf Jahren teilen so Mitarbeiterinnen der Stadt Willkommensmappen an frisch gebackene Eltern aus. Rund 11.250 Mappen wurden bisher ausgegeben. Etwa 85 Prozent der Jungfamilien werden im Krankenhaus erreicht, der Rest erhält eine Benachrichtigung. Heuer erscheinen nun die Willkommensmappen in neuem Design und mit zusätzlichem Angebot.