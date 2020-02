Facebook

Botanischer Garten Graz © Harry Fischer/Graz Tourismus

Einmal die Pflanzenvielfalt im Botanischen Garten abends in beleuchteter Atmosphäre erleben? Diese Möglichkeit bietet die Uni Graz an. Dabei geht es um Düfte der Pflanzen, nächtliches Bestäuben und die Frage, ob Pflanzen auch schlafen können. Eine Führung fand bereits am 30. Jänner statt, eine andere wird am 13. Februar durchgeführt.