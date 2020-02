Kleine Zeitung +

Graz St. Leonhard Brand im Herz-Jesu-Viertel: 62-Jährigen mit Drehleiter gerettet

In einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard kam es Sonntagvormittag in einer Küche zu einem Brand. Ein 62-jähriger Bewohner konnte nur noch von außen über eine Drehleiter gerettet werden.