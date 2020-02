Auch in Grazer Bars wird das Finale des American Footballs in der Nacht auf Montag übertragen. Das Interesse steigt, meinen Wirte.

Die Kansas City Chiefs messen sich heute mit den San Francisco 49ers © AP

Wenn Bars am Sonntag aufgrund des regen Andrangs einer Sardinendose gleichen, amerikanisches Essen bis in die Morgenstunden serviert wird und gepanzerte Helmträger einem Ball nachjagen, ist es wieder so weit: Das Super-Bowl-Finale wird ausgetragen.