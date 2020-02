Interview mit Dominik und Jakob Santner Anton Paar: Von alten Bauplänen und neuen Mitarbeitern

Der Weltmarktführer verbreitert die Spitze: Dominik und Jakob Santner steigen bei Anton Paar in die Geschäftsleitung auf. Ein Gespräch über starkes Wachstum, dringliche Bauvorhaben und vergessene Pensionen.

Machten 2002 und 1999 die ersten Schritte im Unternehmen: Dominik (32) und Jakob (35) Santner © KLZ/Gernot Eder

Anton Paar erweitert die Geschäftsleitung. Warum denn gerade jetzt?

DOMINIK SANTNER: Anton Paar ist mittlerweile ein Konzern mit über 3500 Mitarbeitern, alleine der Standort in Graz ist auf mehr als 1300 Mitarbeiter gewachsen. Zusätzlich ist die zeitliche Verfügbarkeit von Friedrich Santner aufgrund seiner Aufsichtsratsfunktionen deutlich eingeschränkt. Deshalb hat er Jakob und mich in die Geschäftsleitung geholt. So sind wir für die Zukunft gut aufgestellt.