Sicher auf dem Weg zur Schule, dafür sollen Kurse sorgen © Fuchs Juergen

Bereits 40 Kurse rund ums Thema Mobilität bietet die Stadt Graz gemeinsam mit Vereinen an Pflichtschulen gratis an. Pro Schule steht vom Verkehrsbüro dafür jährlich ein Budget von 1800 Euro für Kurseinheiten zur Verfügung. Am Anfang wird immer eine Mobilitätserhebung in der Klasse durchgeführt. Das Ziel der Kurse: die Aufmerksamkeit von Kindern im Straßenverkehr zu optimieren und sie an sanfte Mobilitätsformen heranzuführen. Kurzum: Weniger Elterntaxis, mehr zu Fuß gehen, mit dem Rad oder Öffis fahren – und so auch die Selbstständigkeit fördern.