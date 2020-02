Nach „familienfreundlich“ will Graz jetzt als „kinderfreundlich“ zertifiziert werden. Eine Spielleitplanung ist in Arbeit – auch für Erwachsene.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein neues Konzept in Graz soll Kindern (und auch Erwachsenen) mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum verschaffen © (c) SABINE HOFFMANN/KLZ

Was finden Kinder in einer Stadt toll? Was geht gar nicht? Wie sicher fühlen sie sich am Schulweg? All diese Fragen sind gerade Thema bei der Stadtplanung. Im Herbst wurde dort ein Prozess gestartet, mit dem Ziel die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu heben, besonders für Kinder und Jugendliche. 2020 soll diese Spielleitplanung entwickelt werden.