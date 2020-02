Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ältere Personen sind nicht immer leicht am Arbeitsmarkt zu vermitteln © (c) Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Ältere Personen werden am Arbeitsmarkt oft diskriminiert“, sagt Martina Schröck. Sie leitet den Verein „Integration am Arbeitsmarkt“. Gemeinsam mit der Stadt Graz und dem AMS wurde 2019 das Projekt „Karriereguiding“ gestartet. Jetzt geht es in eine Verlängerung.