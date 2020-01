Nach eigenen Angaben rund 150 Leute blockieren die Zufahrten von Autozulieferer Magna in Graz. Auch Liebenauer Hauptstraße gesperrt. Demonstration war nicht angemeldet und wird aufgelöst.

Polizeiaufgebot vor dem Magna-Werk © Alf Lobnik

Seit 9 Uhr blockieren am Freitag rund 150 Aktivisten der Gruppe "System Change not Climate Change" mehrere Zufahrten zum Autozulieferer Magna in Graz-Thondorf sowie die Liebenauer Hauptstraße. Das Motto der Demonstranten: "Autos müssen raus aus der Stadt und dürfen gar nicht erst aus der Fabrik rollen", wie Klara Radinger, eine Sprecherin der Gruppe, sagt.