Spezialfahrzeug im Einsatz © Alf Lobnik

Seit 9 Uhr blockieren am Freitag rund 150 Aktivisten der Gruppe "System Change not Climate Change" mehrere Zufahrten zum Autozulieferer Magna in Graz-Thondorf sowie die Liebenauer Hauptstraße. Das Motto der Demonstranten: "Autos müssen raus aus der Stadt und dürfen gar nicht erst aus der Fabrik rollen", wie Klara Radinger, eine Sprecherin der Gruppe, sagt. Die Straßenblockaden werden in diesen Minuten von der Polizei geräumt.