Ein guter Onlineauftritt ist heute für Vereine Pflicht © Landesjugendbeirat

Ehrenamt hat in der Steiermark Tradition: ob bei Feuerwehr, Rotem Kreuz, Sportverein, in kirchlichen und sozialen Organisationen oder in der Nachbarschaftshilfe. Doch vieles hat sich geändert, weiß Amir Mayer vom Landesjugendbeirat. Er ist Mitinitiator der Konferenz „Digital – total genial?! Die Digitalisierung in der Freiwilligen- und Vereinsarbeit“, die am Samstag in Graz stattfindet.