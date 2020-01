Facebook

Lukas Maier ist mit seinem neuen Album erstmals auf Solopfaden unterwegs © Johann Zuschnegg

Eine Gitarre, Kuhglocken und ein alter Kasettenrecorder standen am Beginn des Albums „The Magical Misery Tour“, das ab heute in Schallplattenläden und online erhältlich ist. Eingespielt wurde es von Lukas Maier, einem 25-jährigen Grazer, der schon seit einigen Jahren als Sänger, Bassist und Songschreiber in Österreich und darüber hinaus unterwegs ist. Dieses Mal aber erstmals solo: „Die Idee dazu ist im Sommer entstanden. Gemeinsam mit meiner Freundin habe ich ein paar Wochen auf einer Hube in der Weststeiermark verbracht, ohne fließendes Wasser und Strom, dafür aber mit meiner Gitarre.“