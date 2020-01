Kleine Zeitung +

185 Sonnenstunden Nach 90 Jahren: Neuer Temperaturrekord am Schöckl

Noch nie in der Messgeschichte war es im Jänner so warm am Grazer Hausberg: 0,8 Grad plus war das Monatsmittel - der alte Rekord (0,4 Grad plus) stammte noch aus dem Jahr 1930.