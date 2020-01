Temperaturrekord am Schöckl Der Winter, der nicht richtig in die Gänge kam

Mild, trocken, sonnig, so fasst die Zamg den Jänner 2020 zusammen. Die Steiermark präsentierte sich mehr grün als weiß – am Schöckl gab es einen neuen Temperaturrekord.

Darf's ein bisschen mehr sein? © Christian Penz

Offiziell begann er ja am 22. Dezember um 5.19 Uhr. Richtig blicken ließ er sich heuer allerdings noch nicht: „Es ist nie richtig Winter geworden, zumindest südlich von Mur und Mürz nicht“, fasst Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie die (Schnee-)Lage trocken (wie sonst?) zusammen. Schnee ist – auch wenn in den vergangenen Tagen ein paar Zentimeter in der Obersteiermark gefallen sind – bis dato Mangelware. Selbst bei der Messstelle in Aigen im Ennstal kamen diesen Jänner nur zwölf Zentimeter Neuschnee zusammen, in Zeltweg war es ein einziger.