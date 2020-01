Facebook

Einsatz für die Berufsfeuerwehr Graz © BF Graz

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Mittwochabend in der einem Mehrparteienhaus in der Grazer Straße im Bezirk Andritz. Ein Zeuge hatte gegen 18 Uhr beobachtet, wie ein Bub aus einer verrauchten Wohnung stürmte und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte mit 23 Kräften und fünf Fahrzeugen an und konnte den Brand relativ rasch löschen.