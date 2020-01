Immer mehr Institutionen bereiten sich für einen großflächigen Stromausfall vor, dennoch gibt es noch viel Aufholbedarf. Dies wurde auch bei einer internationalen Konferenz in Graz deutlich.

Konferenz in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jeder Haushalt sollte seine eigene Blackout-Vorsorge treffen © Weichselbraun

Ein großflächiger und langanhaltender Stromausfall, also ein Blackout, gehört zu den wahrscheinlichsten und relevantesten Bedrohungsszenarien für die Sicherheit Österreichs. Das haben erst kürzlich die Sicherheitsforscher im Verteidigungsministerium wieder bekräftigt. Bei einer internationalen Konferenz in Graz am Donnerstag wurde das Thema Blackout aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.