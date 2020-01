Facebook

Einen nicht alltäglichen Fund machte die Polizei Dienstagabend in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung): Die Beamten waren in der Nähe des Wohnhauses einer 35-Jährigen auf Marihuanageruch aufmerksam geworden. Als sie Nachschau halten wollten, verwehrte die Frau ihnen den Zutritt. Sie forderten einen Hausdurchsuchungsbefehl bei der Staatsanwaltschaft an. Bei der Inspektion der Räumlichkeiten fanden die Polizisten schließlich 28 erntereifen Cannabispflanzen, vier Schachteln mit abgeernteten Stängeln und Blättern sowie zahlreiche Ausrüstungsgegenstände wie LED-Lampen, Töpfe oder Ventilatoren.