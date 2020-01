Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das LKH Graz-West im Bezirk Eggenberg © KAGES

Erstmals sind auch in der Steiermark Coronavirus-Verdachtsfälle aufgetreten. Im LKH Graz-West wurden am Mittwoch drei Patienten mit verdächtigen Symptomen behandelt. Am Nachmittag kam die Entwarnung durch die Landessanitätsdirektion, virologische Untersuchungen hätten den Verdacht bei zwei der Fälle nicht bestätigt. Am Donnertsag gab es auch im dritten Fall Entwarnung. Bei der betroffenen Person wurde eine Influenza Stamm A diagnostiziert. In den nächsten Tagen sei aber mit dem Auftreten weiterer Verdachtsfälle zu rechnen.