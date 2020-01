Steirerinnen des Tages HAK-Schülerinnen bei EuroSkills 2020 in Graz

Lisa Reininger (19) und Sophie Gstrein (18), Schülerinnen des Zweiges "Internationale Wirtschaft" an der HAK Grazbachgasse in Graz, sind Staatsmeisterinnen in der Disziplin „Entrepreneurship“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Staatsmeisterinnen Lisa Reininger (l.) und Sophie Gstrein (HAK Grazbachgasse) © KK

Dass die HAK Wien 10 für Lisa Reininger und Sophie Gstrein einmal ein Ort sein wird, den sie nie vergessen werden, ahnten die beiden vor zwei Wochen noch nicht. Da hatte Lisa noch andere Sorgen, denn obwohl sie sich gemeinsam mit ihrer Schulkollegin Jasmin Grandtner bei den Landesmeisterschaften in der Disziplin „Entrepreneurship“ in Eisenerz für das Bundesfinale in Wien qualifiziert hatte, hing die Teilnahme in der Schwebe. Der Grund: Jasmin war plötzlich erkrankt. Doch kein Grund zur Panik: Kollegin und Freundin Sophie sprang ein, zwei Tage vor dem Wettbewerb. Begleitet von ihrer Professorin und Betreuerin Jutta Kirsch ging es nach Wien.