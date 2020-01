Facebook

© Alex Danner

Es war der auffälligste der vielen Unfälle in jüngerer Zeit beim Kaiser-Josef-Platz: Kurz vor Weihnachten ist ein Autofahrer mit der Unterseite seines Pkw an der asphaltierten "Mittelinsel" hängen geblieben, als er trotz Verbot nach links in die Mandellstraße abbiegen wollte. "Ja, da mussten leider schon einige Poller und Verkehrsschilder dran glauben", heißt es dazu aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ).