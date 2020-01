Am Wochenende wurde nicht nur auf der Grazer Opernredoute gefeiert: Es gab zahlreiche weitere Bälle, etwa in Graz, Bruck und Judenburg.

Toller Maturaball in Judenburg © Mlakar

An diesem Wochenende fand nicht nur die Opernredoute in Graz statt, es gab zahlreiche weitere Bälle und Tanzveranstaltungen. Die Bandbreite war groß - von der Volkshausredoute und dem Marienstüberlball in Graz über den Polizeiball in Bruck bis zum Maturaball in Judenburg. Ein Überblick.