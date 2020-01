In Graz werden immer wieder Zebrastreifen rückgebaut. Warum das manchmal Sinn macht, manchmal aber in der Praxis oft umstritten ist.

In der Gleisdorfer Gsse beim Jakominiplatz war früher ein Zebrastreifen. Mit dem Umbau ist er verschwunden, die Fußgäner queren trotzdem © Gerald Winter-Pölsler

Auf der Karte von Google Maps ist er noch zu sehen, der Schutzweg in der St.-Gotthard-Straße in Andritz. In der Realität wurde er vor Kurzem ersatzlos entfernt. Das brachte nicht nur Anrainer auf die Palme, sondern auch Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) im Grazer Gemeinderat unter Druck.