Knapp 150 Schweine tummeln sich im Schnitt am Hof von Irmgard Obenauf. Gemeinsam mit ihrem Sohn verarbeitet sie dann Produkte für den Bauernmarkt.

Irmgard Obenauf kommt eigentlich aus Petersdorf bei Graz © Anja Leitner

Würstel, Aufstriche und Fischerl - Irmgard Obenauf bietet die unterschiedlichsten Schweinefleisch-Produkte am Hofbauerplatz in Eggenberg an. Seit 25 Jahren besucht sie diesen schon regelmäßig und verkauft ihre Waren.