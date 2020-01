Briefe an Stadträte und Verantwortliche der Energie Steiermark sind für das Gericht versuchte Nötigung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"An der Laterne vor dem großen Tor hängt zwar niemand gerne, doch manchem stehts noch bevor": Diese Zeilen fanden einige Grazer Stadtpolitiker sowie Mitarbeiter der Energie Steiermark Ende 2016 in Briefen vor. Ein Pensionist wollte sich damit gegen das Murkraftwerk wehren. Das Straflandesgericht stufte die Post am Mittwoch als versuchte Nötigung ein und verurteilte den 61-Jährigen zu 2400 Euro.