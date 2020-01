Bildungsminister gibt 50 Millionen Euro für 35 Digitalisierungsprojekte in Österreich frei. Ein Teil davon landet in der Steiermark.

Bildungsminister Heinz Faßmann investiert in Digitalisierung, auch in der Steiermark © APA/HERBERT NEUBAUER

"Noch nie zuvor wurden 50 Mio. Euro derart fokussiert investiert, neue und kreative Digitalisierungsprojekte an Universitäten in die Hand genommen,“ betont Wissenschaftsminister Heinz Faßmann bei der Präsentation der Ergebnisse der Ausschreibung „Digitale und soziale Transformation in der Hochschulbildung“ am Montag.