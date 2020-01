Der Schulchor der HIB-Liebenau aus Graz hat bei einem internationalen Chorwettbewerb in Kobe Gold gewonnen. "Ein perfekter Auftakt in unser Jubiläumsjahr", sagt Chorleiterin Maria Fürntratt.

Der HIB.art.chor, einer der besten Schulchöre Österreichs © HIB Liebenau

Manchmal täuscht einen sein Gefühl nicht. „Die Schüler waren so konzentriert, ich habe auf der Bühne gleich gespürt: Das geht heute gut!“, erzählt Maria Fürntratt. Und wie gut es ging!

Der von Fürntratt geleitete HIB.art.chor der Singakademie an der HIB-Liebenau gewann am Wochenende bei einem internationalen Wettbewerb in Kobe (Japan) Gold.