Zertifizierung und internationale Anerkennung: wie Erika Richtig mit ihrem Team an der Dermatoonkologie der Uniklinik Graz ein perfektes Umfeld für Patienten schafft.

Erika Richtig (3. v. links/vorne) mit Team: „Der Patient wird von unserem Netz getragen“ © Juergen Fuchs

Die Dermatoonkologie betreut Menschen, die an Hautkrebs erkrankt sind. Erika Richtig, die auch Präsidentin der Österreichischen Krebshilfe Steiermark ist, kam schon früh mit diesem medizinischen Bereich in Kontakt. „Mein damaliger Chef hat mich im zweiten Monat meiner Ausbildung angesprochen, ob ich mich nicht speziell um Melanom-Patienten kümmern möchte, weil er beobachtet hatte, dass ich mit den Patienten gut umgehen könne. Diese Aufgabe ist mir also sehr früh übertragen worden und letztlich zu einer Berufung geworden. Mit dem Wunsch, immer etwas zu verbessern.“