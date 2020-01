Facebook

Skispaß auf der Weinebene: die Anmeldung beginnt am Montag © Fotolia

"Weil Skifahren is des Leiwandste..." - und so gibt es von der Stadt Graz in den Semesterferien wieder 500 Kursplätze für Ski- und Snowboardfahrer zwischen 8 und 16 Jahren auf der Weinebene. Lediglich zehn Euro Anmeldegebühr sind zu entrichten.