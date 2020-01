Der Unbekannte hatte am 21. November in Graz-Liebenau in ein Auto eingebrochen und dabei eine Geldtasche samt Bankomatkarte erbeutet. Später hob der Täter damit 400 Euro bei einer Bank in Hausmannstätten ab.

Der unbekannte Täter © LPD Steiermark

Die Polizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann. Dieser wird verdächtigt, am 21. November zwischen 21.10 Uhr und 22.20 Uhr bei einem Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen zu haben. Dieser war in der Eichbachgasse (Graz-Liebenau) geparkt. In der Folge stahl er aus dem Fahrzeug eine Geldbörse samt Bankomatkarte. Mit dieser behob der Unbekannte dann an einem Bankomaten in Hausmannstätten 400 Euro.