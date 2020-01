Die vierjährigen Hündin ist am Dienstag am Lawinensteingipfel in Bad Mitterndorf entlaufen.

So sieht Husky-Dame "Luna" aus © KK

Seit Dienstag vermisst eine Grazer Familie ihre Hündin "Luna" - und sucht nun dringend auch via Internet nach der Husky-Dame. Sie ist bei einer Wanderung am Lawinensteingipfel in Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) verschwunden und seit dem nicht mehr aufgetaucht. "Wir vermuten, dass sich Luna entweder noch in der Region aufhält oder sich selbst Richtung Graz aufgemacht hat, wo wir ja eigentlich wohnen", so die Mutter zur "Kleinen Zeitung".

Augenzeugen berichteten einen Hund ihres Aussehens im Bezirk Weiz gesehen zu haben. Eine Bestätigung dafür, dass es sich dabei um "Luna" handelt, gibt es allerdings nicht. "Wir schließen auch nicht aus, dass jemand Luna ein Stück mit dem Auto mitgenommen hat.

Aussehen von Luna Rasse : Sibirian Husky

: Sibirian Husky Farbe : braun, weiß, rot

: braun, weiß, rot Fell : halblang

: halblang Sie dürfte noch ihr violettrosa Halsband tragen, ihre Leine und ihr Brustgeschirr dürfte sie hingegen schon verloren haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Mitterndorf unter Tel. 059/133 6352 100 bzw. marlene.jellenz@hotmail.com