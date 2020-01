Grazer Akademikerball Polizei erlässt Platzverbot, Öffis werden umgeleitet

Für den Akademikerball, der am 18. Jänner im Congress über die Bühne geht, gilt heuer wieder ein Platzverbot. Eine Demo ist angekündigt, es kommt zu Öffi-Einschränkungen.

Letztes Jahr gab es auch ein Platzverbot und einen Demozug beim Grazer Akademikerball © (c) Maximilian Martin Wolf

Am Samstag, dem 18. Jänner, findet der 68. Akademikerball im Grazer Congress statt (um 19 Uhr ist Einlass): Eine Veranstaltung, die von den Mitgliedern der Grazer Studentenverbindungen organisiert wird. Das Event ist umstritten. In der Vergangenheit kam es in Graz - und auch Wien, wo ebenfalls jährlich ein Akademikerball ausgerichtet wird - schon zu heftigeren Ausschreitungen.